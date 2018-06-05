В 5 сезоне 1 серии сериала «Юная», когда писателя Мура начинают обвинять в сексуальных домогательствах, Лиза умалчивает о своем неприятном опыте. Чарльз же решает отложить выпуск книги, что вынуждает Мура провести свое расследование.
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