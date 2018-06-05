Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Три мушкетёра: Д’Артаньян" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Юная Сезоны Сезон 5 Серия 1

Юная 2015 1 серия 5 сезон

8.2 Оцените
10 голосов
Все серии 5 сезона «Юная»
#ЛизаТоже
Сезон 5 / Серия 1 5 июня 2018
Колоссальная проблема
Сезон 5 / Серия 2 12 июня 2018
Конец тура
Сезон 5 / Серия 3 19 июня 2018
Талантливый мистер Ридли
Сезон 5 / Серия 4 26 июня 2018
Большая маленькая Лиза
Сезон 5 / Серия 5 10 июля 2018
Секс, Лиза и рок-н-ролл
Сезон 5 / Серия 6 17 июля 2018
Рождественское чудо
Сезон 5 / Серия 7 24 июля 2018
Пузырь
Сезон 5 / Серия 8 31 июля 2018
Кричи, если ты возбужден
Сезон 5 / Серия 9 7 августа 2018
Запасной вариант
Сезон 5 / Серия 10 14 августа 2018
Мошенница
Сезон 5 / Серия 11 21 августа 2018
Муки обязательств
Сезон 5 / Серия 12 28 августа 2018
О чем cерия

В 5 сезоне 1 серии сериала «Юная», когда писателя Мура начинают обвинять в сексуальных домогательствах, Лиза умалчивает о своем неприятном опыте. Чарльз же решает отложить выпуск книги, что вынуждает Мура провести свое расследование.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Джон Уик 4
Джон Уик 4 27 комментариев
Поехавшая
Поехавшая 52 комментария
Путешественница во времени
Путешественница во времени 5 комментариев
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Приложение киноафиши