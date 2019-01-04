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Киноафиша Сериалы Юная Лига Справедливости Сезоны Сезон 3 Серия 17

Юная Лига Справедливости 2010 - 2022 17 серия 3 сезон

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10 голосов
Все серии 3 сезона «Юная Лига Справедливости»
Все, принцы
Сезон 3 / Серия 1 4 января 2019
Мы, короли
Сезон 3 / Серия 2 4 января 2019
Серьезная угроза
Сезон 3 / Серия 3 4 января 2019
Частная охрана
Сезон 3 / Серия 4 11 января 2019
Выездная операция
Сезон 3 / Серия 5 11 января 2019
Спасательная операция
Сезон 3 / Серия 6 11 января 2019
Эволюция
Сезон 3 / Серия 7 18 января 2019
Триптих
Сезон 3 / Серия 8 18 января 2019
Домашние очаги
Сезон 3 / Серия 9 18 января 2019
Исключительные люди
Сезон 3 / Серия 10 25 января 2019
Еще один чудак
Сезон 3 / Серия 11 25 января 2019
Мартышки из кошмаров
Сезон 3 / Серия 12 25 января 2019
Настоящие герои
Сезон 3 / Серия 13 25 января 2019
Влияние
Сезон 3 / Серия 14 2 июля 2019
Рычаг давления
Сезон 3 / Серия 15 2 июля 2019
Иллюзия контроля
Сезон 3 / Серия 16 2 июля 2019
Первое впечатление
Сезон 3 / Серия 17 9 июля 2019
Раннее предупреждение
Сезон 3 / Серия 18 16 июля 2019
Мудрость старших
Сезон 3 / Серия 19 23 июля 2019
Тихие беседы
Сезон 3 / Серия 20 30 июля 2019
Неизвестные факторы
Сезон 3 / Серия 21 6 августа 2019
Антисоциальные патологии
Сезон 3 / Серия 22 13 августа 2019
Терминус
Сезон 3 / Серия 23 20 августа 2019
Брешь
Сезон 3 / Серия 24 27 августа 2019
Ошеломлённая
Сезон 3 / Серия 25 27 августа 2019
Больше никогда
Сезон 3 / Серия 26 27 августа 2019
О чем cерия

В 3 сезоне 17 серии сериала «Юная Лига Справедливости», по мнению Гарфилда, общество перестало доверять Лиге из-за действий Лютора. Для того, чтобы это исправить, он решает сформировать команду, которая будет базироваться в его доме в Голливуде.

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