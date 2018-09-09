В 1 сезоне 8 серии сериала «Ты» Джо наслаждается отношениями с Карен, но все еще просматривает в социальных сетях страницу Бек. А Бек тем временем делает огромные успехи в творчестве благодаря своим опубликованным рассказам и начинает ревновать Джо.