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Киноафиша Сериалы Ты Сезоны Сезон 1 Серия 9

Ты 2018 9 серия 1 сезон

8.7 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Ты»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 9 сентября 2018
Последний милый парень в Нью-Йорке
Сезон 1 / Серия 2 16 сентября 2018
Возможно
Сезон 1 / Серия 3 23 сентября 2018
Капитан
Сезон 1 / Серия 4 30 сентября 2018
Жизнь с врагом
Сезон 1 / Серия 5 7 октября 2018
Неконтролируемая страсть
Сезон 1 / Серия 6 14 октября 2018
Everythingship
Сезон 1 / Серия 7 21 октября 2018
Ты раскусила меня, детка
Сезон 1 / Серия 8 28 октября 2018
Кэндис
Сезон 1 / Серия 9 4 ноября 2018
Замок Синей Бороды
Сезон 1 / Серия 10 11 ноября 2018
О чем cерия

В 1 сезоне 9 серии сериала «Ты» Карен посеяла сомнения в голове Бек, теперь девушке не дает покоя личность Джо. Она начинает свое расследование и подбирается к правде слишком близко, а Джо тем временем вспоминает историю его отношений с Кэндис.

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