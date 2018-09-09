В 1 сезоне 9 серии сериала «Ты» Карен посеяла сомнения в голове Бек, теперь девушке не дает покоя личность Джо. Она начинает свое расследование и подбирается к правде слишком близко, а Джо тем временем вспоминает историю его отношений с Кэндис.
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