В 1 сезоне 9 серии сериала «Ты» Карен посеяла сомнения в голове Бек, теперь девушке не дает покоя личность Джо. Она начинает свое расследование и подбирается к правде слишком близко, а Джо тем временем вспоминает историю его отношений с Кэндис.