В 1 сезоне 3 серии сериала «Ты» у Бек и Джо начинаются романтические отношения, в то же время девушка сомневается в своем творчестве. А ее лучшая подруга Питч вмешивается в их отношения, считая Джо слишком простым и неподходящим парнем.
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