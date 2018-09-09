В 1 сезоне 3 серии сериала «Ты» у Бек и Джо начинаются романтические отношения, в то же время девушка сомневается в своем творчестве. А ее лучшая подруга Питч вмешивается в их отношения, считая Джо слишком простым и неподходящим парнем.