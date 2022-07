1 Yellowstone Main Title Brian Tyler, Breton Vivian / Breton Vivian 1:09

2 Vision Quest Brian Tyler, Breton Vivian / Breton Vivian 5:09

3 Cowboys Don’t Say Goodbye Brian Tyler, Breton Vivian / Breton Vivian 4:05

4 John Dutton Returns Brian Tyler, Breton Vivian / Breton Vivian 3:12

5 Confession Brian Tyler, Breton Vivian / Breton Vivian 2:29

6 The Burning House Brian Tyler, Breton Vivian / Breton Vivian 3:00

7 We Are Here Brian Tyler, Breton Vivian / Breton Vivian 2:32

8 Ain’t Your Fault Brian Tyler, Breton Vivian / Breton Vivian 2:17

9 Not Our Son Brian Tyler, Breton Vivian / Breton Vivian 1:12

10 Dear Mia Brian Tyler, Breton Vivian / Breton Vivian 2:04

11 Leaving the Ranch Brian Tyler, Breton Vivian / Breton Vivian 1:57

12 Anatomy Lesson Brian Tyler, Breton Vivian / Breton Vivian 1:55

13 Impossible To Miss Brian Tyler, Breton Vivian / Breton Vivian 1:04

14 The Broke Ones Brian Tyler, Breton Vivian / Breton Vivian 2:06

15 We’ll Take It Brian Tyler, Breton Vivian / Breton Vivian 2:03

16 A Place With No Memories Brian Tyler, Breton Vivian / Breton Vivian 1:50

17 Conflict Management Brian Tyler, Breton Vivian / Breton Vivian 3:43

18 Shake On It Brian Tyler, Breton Vivian / Breton Vivian 1:33

19 As Ready As We’re Gonna Get Brian Tyler, Breton Vivian / Breton Vivian 3:01

20 A War Being Waged Brian Tyler, Breton Vivian / Breton Vivian 2:25

21 Horse Thieving Cowards Brian Tyler, Breton Vivian / Breton Vivian 1:42

22 Horses Brian Tyler, Breton Vivian / Breton Vivian 1:09

23 School Is Over Brian Tyler, Breton Vivian / Breton Vivian 2:07

24 Business Before Dinner Brian Tyler, Breton Vivian / Breton Vivian 1:44

25 The End of Us Brian Tyler, Breton Vivian / Breton Vivian 2:40