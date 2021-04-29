«Ясукэ» — новый японский мини-сериал, снятый в жанре аниме. Производством шоу занимался онлайн-сервис Netflix. В центре сюжета оказывается темнокожий ронин по имени Ясукэ. Всеми силами он пытается забыть свою прошлую жизнь, ведь она была наполнена насилием, смертью и жестокостью. Главный герой хочет вернуться к миру, покою и гармонии, однако у судьбы свои мысли на этот счет. В один прекрасный день Ясукэ сталкивается с ужасными злыми силами, которые открыли охоту на загадочного ребенка. Главный герой понимает, что просто обязан его спасти.