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Постер к сериалу Ясукэ
Постер к сериалу Ясукэ
Постер к сериалу Ясукэ
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Оцените
3 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Оцените
Киноафиша Сериалы Ясукэ
Ясукэ (2021 - …) Yasuke 18+
Год выпуска 2021
Страна Япония/США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 28 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 2 часа 48 минут
О чем сериал

«Ясукэ» — новый японский мини-сериал, снятый в жанре аниме. Производством шоу занимался онлайн-сервис Netflix. В центре сюжета оказывается темнокожий ронин по имени Ясукэ. Всеми силами он пытается забыть свою прошлую жизнь, ведь она была наполнена насилием, смертью и жестокостью. Главный герой хочет вернуться к миру, покою и гармонии, однако у судьбы свои мысли на этот счет. В один прекрасный день Ясукэ сталкивается с ужасными злыми силами, которые открыли охоту на загадочного ребенка. Главный герой понимает, что просто обязан его спасти.

Ясукэ - трейлер первого сезона
Ясукэ
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Эми Хилл
Эми Хилл
Даррен Крисс
Даррен Крисс
Джули Маркус
Джули Маркус
Лакит Стэнфилд
Лакит Стэнфилд
Такэхиро Хира
Такэхиро Хира
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Ясукэ - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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