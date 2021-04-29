В 1 сезоне сериала «Ясукэ» центральная история фокусируется на темнокожем ронине по имени Ясукэ. Он старается вести тихую и ничем не примечательную жизнь. После долгих лет сплошного насилия, смертей и крови главный герой надеется лишь на одно — наконец-то обрести долгожданный покой. Однако у судьбы появляются свои планы на Ясукэ. По ходу развития событий он сталкивается с жуткими злыми силами, открывшими настоящую охоту на загадочного ребенка с уникальными силами. Сможет ли главный герой спасти невинное существо?