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Ясукэ 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Ясукэ
Киноафиша Сериалы Ясукэ Сезоны Сезон 1

Yasuke 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ясукэ»

В 1 сезоне сериала «Ясукэ» центральная история фокусируется на темнокожем ронине по имени Ясукэ. Он старается вести тихую и ничем не примечательную жизнь. После долгих лет сплошного насилия, смертей и крови главный герой надеется лишь на одно — наконец-то обрести долгожданный покой. Однако у судьбы появляются свои планы на Ясукэ. По ходу развития событий он сталкивается с жуткими злыми силами, открывшими настоящую охоту на загадочного ребенка с уникальными силами. Сможет ли главный герой спасти невинное существо?

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий сериала Ясукэ График выхода всех сериалов
Сезон 1
Ронин Ronin
Сезон 1 Серия 1
29 апреля 2021
Старый уклад The Old Way
Сезон 1 Серия 2
29 апреля 2021
Смертные грехи Mortal Sins
Сезон 1 Серия 3
29 апреля 2021
Долгая дорога A Long Road
Сезон 1 Серия 4
29 апреля 2021
Боль и кровь Pain & Blood
Сезон 1 Серия 5
29 апреля 2021
Равновесие Balance
Сезон 1 Серия 6
29 апреля 2021
График выхода всех сериалов
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