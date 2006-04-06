В 1 сезоне 9 серии сериала «Триплексоголик» в летние деньки воздух наполнен зноем. Родственные души стремятся к счастья под неумолимо жарким солнцем. Одна молодая девушка живет в окружении многих претендентов на её сердце. Но им не хватает мудрости.
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