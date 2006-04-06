В 1 сезоне 16 серии сериала «Триплексоголик» Юко хочет привести Трубную лису в форму. Ведьма отправляет своего помощника Ватануки в горы, чтобы он помог очистить духовную энергию лисы. Там юноша в очередной раз встретился с Дзасики-вараси.
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