В 1 сезоне 4 серии сериала «Триплексоголик» Юко ощущает, что на душе у Ватануки поселилась печаль. Оказывается, он тоскует по молодой девушке из школы. Тогда ведьма решает узнать, каковы границы его любви. Она добивается аудиенции у гадалки.
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