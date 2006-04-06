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Киноафиша Сериалы Триплексоголик Сезоны Сезон 1 Серия 7

Триплексоголик 2006 - 2008 7 серия 1 сезон

8.2 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Триплексоголик»
Предопределённость
Сезон 1 / Серия 1 6 апреля 2006
Ложь
Сезон 1 / Серия 2 13 апреля 2006
Ангел
Сезон 1 / Серия 3 20 апреля 2006
Предсказание
Сезон 1 / Серия 4 27 апреля 2006
Игра словами
Сезон 1 / Серия 5 4 мая 2006
Потакание своим желаниям
Сезон 1 / Серия 6 11 мая 2006
Гортензия
Сезон 1 / Серия 7 18 мая 2006
Договор
Сезон 1 / Серия 8 25 мая 2006
Юбикири
Сезон 1 / Серия 9 1 июня 2006
Освещение
Сезон 1 / Серия 10 6 июня 2006
Признание
Сезон 1 / Серия 11 15 июня 2006
Летний полумрак
Сезон 1 / Серия 12 22 июня 2006
Преобразование
Сезон 1 / Серия 13 29 июня 2006
Цепь
Сезон 1 / Серия 14 6 июля 2006
Освобождение
Сезон 1 / Серия 15 13 июля 2006
Очищение. Повторная встреча
Сезон 1 / Серия 16 20 июля 2006
Вред себе
Сезон 1 / Серия 17 27 июля 2006
Фонарик
Сезон 1 / Серия 18 3 августа 2006
Несправедливость
Сезон 1 / Серия 19 10 августа 2006
Расплата
Сезон 1 / Серия 20 17 августа 2006
Кусачки для ногтей
Сезон 1 / Серия 21 7 сентября 2006
Искушение
Сезон 1 / Серия 22 14 сентября 2006
Выбор
Сезон 1 / Серия 23 21 сентября 2006
Воспоминания
Сезон 1 / Серия 24 28 сентября 2006
О чем серия

В 1 сезоне 7 серии сериала «Триплексоголик» наступает сезон дождей. Вода льет с неба при солнечном свете. Та, что управляет дождём, занята поисками Ватануки. Амэ-вараси, существо более высокого уровня, чем демон, дает волшебному помощнику задание.

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