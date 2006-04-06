В 1 сезоне 7 серии сериала «Триплексоголик» наступает сезон дождей. Вода льет с неба при солнечном свете. Та, что управляет дождём, занята поисками Ватануки. Амэ-вараси, существо более высокого уровня, чем демон, дает волшебному помощнику задание.
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