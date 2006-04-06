В 1 сезоне 22 серии сериала «Триплексоголик» Ватануки повстречал прекрасную женщину и стал видеться с ней ежедневно, рассчитывая, что сможет разбавить её тоску в одиночестве. После этих встреч юноша чувствует себя с каждым разом все хуже и хуже.
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