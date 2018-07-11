В 1 сезоне 4 серии сериала «Паранормальный Веллингтон» в участок заявляется курьер из службы доставки, уверенный, что его атаковала собака в человеческой одежде. Офицеры Миноуг и О'Лири приходят к выводу, что на улицах орудует оборотень.
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