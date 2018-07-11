В 1 сезоне 3 серии сериала «Паранормальный Веллингтон» за помощью к напарникам обращаются жители Хандалла, жалующиеся на шум. Прибыв на место, О’Лири и Миноуг обнаруживают старинный дом, в котором проходит тематическая вечеринка в стиле 70-х.
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