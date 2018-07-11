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Киноафиша Сериалы Паранормальный Веллингтон Сезоны Сезон 1 Серия 6

Паранормальный Веллингтон 2018 6 серия 1 сезон

7.5 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Паранормальный Веллингтон»
Девушка-демон
Сезон 1 / Серия 1 11 июля 2018
Круги и полицейские
Сезон 1 / Серия 2 18 июля 2018
То, что шумит во тьме
Сезон 1 / Серия 3 25 июля 2018
Волчица с улицы Куримарама
Сезон 1 / Серия 4 1 августа 2018
Обычная ночь
Сезон 1 / Серия 5 8 августа 2018
Зомби полицейские
Сезон 1 / Серия 6 15 августа 2018
О чем серия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Паранормальный Веллингтон» по городу проносится волна зомби-вируса. Все началось с того, что незадачливые офицеры полиции Донован и Лаупеп подверглись укусу зловещих мертвецов в комнате для допросов.

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