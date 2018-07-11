В 1 сезоне 6 серии сериала «Паранормальный Веллингтон» по городу проносится волна зомби-вируса. Все началось с того, что незадачливые офицеры полиции Донован и Лаупеп подверглись укусу зловещих мертвецов в комнате для допросов.
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