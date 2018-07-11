В 1 сезоне 1 серии сериала «Паранормальный Веллингтон» на глаза полицейским О’Лири и Миноуг попадается девушка, утверждающая, что она является демоном из Преисподней. В камере для допросов задержанная творит вещи, неподвластные логике.
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