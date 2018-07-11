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Киноафиша Сериалы Паранормальный Веллингтон Сезоны Сезон 1 Серия 1

Паранормальный Веллингтон 2018 1 серия 1 сезон

7.5 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Паранормальный Веллингтон»
Девушка-демон
Сезон 1 / Серия 1 11 июля 2018
Круги и полицейские
Сезон 1 / Серия 2 18 июля 2018
То, что шумит во тьме
Сезон 1 / Серия 3 25 июля 2018
Волчица с улицы Куримарама
Сезон 1 / Серия 4 1 августа 2018
Обычная ночь
Сезон 1 / Серия 5 8 августа 2018
Зомби полицейские
Сезон 1 / Серия 6 15 августа 2018
О чем серия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Паранормальный Веллингтон» на глаза полицейским О’Лири и Миноуг попадается девушка, утверждающая, что она является демоном из Преисподней. В камере для допросов задержанная творит вещи, неподвластные логике.   

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