[к Шейну о мастурбации] Ладно, слушай внимательно. Я не собираюсь подтасовывать факты. Ха-ха-ха. Твое маленькое тело меняется - это нормально, поверь мне. Проблема в том, что... всякий раз, когда мы теребим, у нас появляется много ненужной липкой белой фигни, верно? Верно. Итак... Первое дело - больше никаких носков. Они дорогие и мешают процессу. Теперь ты, возможно, думаешь: "Но, дядя Энди, что мне делать со всем этим жемчужным вареньем, если я не могу вылить его в мистера Носка?" Рад, что спросил... Ты можешь прекрасно провести время, теребя себя в душе каждое утро - это избавит от необходимости в липком перчатке. Но день длинный, мастурбация - это весело, так что, если мы не хотим принимать 4 или 5 душей каждый день, нам понадобятся другие варианты. Начнем с основ. Ткани. Совершенно приемлемая замена для всего этого Кремового Итальянца. Они могут быть грубыми и сухими для такой мягкой, чувствительной кожи, и могут прилипать к твоей... головке, как чёртов пластырь - ау. Затем мы переходим к более смазанным средствам - в частности, бананам. Первый шаг: очисти банан. Второй шаг: надень кожуру на свой Рэнди Джонсон и начинай бросать. Теперь для дополнительного бонуса, разогрей кожуру в микроволновке. Не слишком горячо! Серьезно, жжёт. Также, оливковое масло, крем для лица, мёд, слюна, масло, кондиционер для волос и вазелин могут быть использованы для смазки. На мой взгляд, лучшая смазка... это смазка. Так что откладывай карманные деньги и инвестируй в нее как можно скорее. Ладно, продолжаем - когда ты теребишь себя на унитазе - пфффт - стреляй прямо в унитаз. В постели - мягкая футболка, возможно, нежное полотенце, которое не жалко выбросить после использования. Нет ничего плохого в том, чтобы слишком долго полировать свою палочку любви. Это снижает стресс, улучшает иммунную функцию. Также, тренировка - это ключ. Так что работай над контролем сейчас, пока ты солист - в будущем тебе предстоят длинные, счастливые дуеты. Ок - занятие окончено.