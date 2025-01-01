Меню
Цитаты из сериала Дурман

Энди Ботвин Эй, Лупита, разреши нам один спор: как назвать то, что между писькой и жопой?
Лупита Кофейный столик.
Andy Botwin [к Шейну о мастурбации] Ладно, слушай внимательно. Я не собираюсь подтасовывать факты. Ха-ха-ха. Твое маленькое тело меняется - это нормально, поверь мне. Проблема в том, что... всякий раз, когда мы теребим, у нас появляется много ненужной липкой белой фигни, верно? Верно. Итак... Первое дело - больше никаких носков. Они дорогие и мешают процессу. Теперь ты, возможно, думаешь: "Но, дядя Энди, что мне делать со всем этим жемчужным вареньем, если я не могу вылить его в мистера Носка?" Рад, что спросил... Ты можешь прекрасно провести время, теребя себя в душе каждое утро - это избавит от необходимости в липком перчатке. Но день длинный, мастурбация - это весело, так что, если мы не хотим принимать 4 или 5 душей каждый день, нам понадобятся другие варианты. Начнем с основ. Ткани. Совершенно приемлемая замена для всего этого Кремового Итальянца. Они могут быть грубыми и сухими для такой мягкой, чувствительной кожи, и могут прилипать к твоей... головке, как чёртов пластырь - ау. Затем мы переходим к более смазанным средствам - в частности, бананам. Первый шаг: очисти банан. Второй шаг: надень кожуру на свой Рэнди Джонсон и начинай бросать. Теперь для дополнительного бонуса, разогрей кожуру в микроволновке. Не слишком горячо! Серьезно, жжёт. Также, оливковое масло, крем для лица, мёд, слюна, масло, кондиционер для волос и вазелин могут быть использованы для смазки. На мой взгляд, лучшая смазка... это смазка. Так что откладывай карманные деньги и инвестируй в нее как можно скорее. Ладно, продолжаем - когда ты теребишь себя на унитазе - пфффт - стреляй прямо в унитаз. В постели - мягкая футболка, возможно, нежное полотенце, которое не жалко выбросить после использования. Нет ничего плохого в том, чтобы слишком долго полировать свою палочку любви. Это снижает стресс, улучшает иммунную функцию. Также, тренировка - это ключ. Так что работай над контролем сейчас, пока ты солист - в будущем тебе предстоят длинные, счастливые дуеты. Ок - занятие окончено.
[Шейн встает, чтобы уйти]
Andy Botwin Эй!
[бросает Шейну банан]
Andy Botwin . Дома задание.
Даг Уилсон Нэнс, поверь мне, управлять пекарней практически невозможно без drug money.
Andy Botwin Чувак, как ты стал таким умным в шестнадцать лет? Мне потребовались годы, чтобы понять, что слегка дефектные цыпочки — это лучший выбор. Я когда-то встречался с девушкой, у которой была рука как у младенца, в постели она была с ума сойти, а когда она брала меня за член своей маленькой ручкой, это выглядело гигантски.
[перепалка о расовых предубеждениях]
Конрад Шепард Ты называешь черных людей тупыми?
Нэнси Ботвин И ленивыми... и они ещё и воруют.
Хейлия Джеймс Да, но мы поём и танцуем очень хорошо.
Nancy Botwin Ты сам выбрал свою судьбу, теперь расхлёбывай её.
Celia Hodes [смотрит видео, на котором её дочь показывает ей недовольный жест] Мне следовало бы сделать аборт.
Энди Ботвин Эй, Штаны.
Нэнси Ботвин Пожалуйста, скажи, что я неправильно расслышала, и ты не имел киберсекс с пятнадцатилетней глухой девочкой.
Doug Wilson Это рай для курильщиков, Нэнси. Словно Амстердам, только вот не нужно посещать дом Анны Франк и притворяться, что тебе грустно и на#.
Энди Ботвин Я заплатил за целую унцию, они меня на#рали!
Нэнси Ботвин Они, черт возьми, спасли тебя от тюрьмы!
Миссис Гринштейн - Адвокат Тем не менее, это очень нечестно. Раньше между наркоторговцем и покупателем существовала неразрывная духовная связь. Я чувствую твою боль, Эндрю, и возвращаю её с renewed sense of outrage.
Nancy Botwin Энди, сегодня мне сообщили, что минус этой работы — смерть, так что сейчас я не думаю о "пекарне", я думаю об учебе на стоматолога, чтобы мои дети не стали сиротами.
Andy Botwin Если с тобой что-то случится, я воспитаю Силаса и Шейна как своих собственных.
Nancy Botwin Хорошо, теперь я клянусь никогда не умирать.
Энди Ботвин Смотрите, дети, Крис воскрес!
Doug Wilson Не смотри на меня, я на#у#н на кукурузном хлебе.
Nancy Botwin Мне наплевать на то, что у тебя рак, заткнись со своими сис############### перед моим ребенком.
Celia Hodes Это правда, что говорят? Что как только белая женщина побывает с плотником, она уже не вернется?
Conrad Shepard Детка, если я что-то забиваю, это остается забитым.
Nancy Botwin Эй, эта сумка выглядит немного маленькой.
Conrad Shepard Ты никогда не сомневаешься в взгляде Хейлии. Это ведь rainman травки.
Nancy Botwin Слушай, держись подальше от моей клиентуры, не подсовывай наркотики детям.
Josh Wilson Они слишком молоды, чтобы течь, слишком молоды для травки, нет травы на поле — значит, не будет урожая.
Nancy Botwin Ты поэт.
Josh Wilson Это и так ясно.
Nancy Botwin Я не наркобарон, я мать, которая просто распределяет незаконные товары через фальшивую пекарню, организованную моим этически сомнительным бухгалтером и его коррумпированным другом-юристом.
Nancy Botwin Фол! Судья, что с твоим свистком?
Celia Hodes Ну, по сути, Нэнси, судья не может свистнуть фол. Шейна ударили его же товарищи по команде.
Nancy Botwin Энди, это мой бизнес, это не имеет к тебе отношения. Спустись вниз и делай то, что у тебя лучше всего получается — патрулируй диван в своих трусах.
Andy Botwin Как ты можешь быть таким слепым сторонником Буша?
Doug Wilson Мне нравится его жена Лора... Я раньше покупал у неё травку в SMU.
Celia Hodes [держит листовку] Вот. Я развешиваю это по району. Скажу вам, у меня есть хорошее желание остановиться в отеле, пока не поймают эту пууму. Хотя часть меня надеется, что она порвёт Дина, и я бы не хотел это пропустить.
Nancy Botwin "Что делать, если встретите горного льва. Убедитесь, что у горного льва достаточно места. Не судите с ним взглядом. Говорите с львом мягко." Вы уверены, что это не о том, что делать, если вы *встречаетесь* с горным львом?
Andy Botwin Эй, что ты думаешь, что лучше — "Иисус говорит, расслабься" или "Я слишком сексуален для своего Господа?"
Nancy Botwin Люди курили травку на Страсти Христовы? Это тревожно.
Josh Wilson Это не так тревожно, как видеть, что нет. Религия, черт побери, это настоящий фильм-убийство.
Nancy Botwin Отлично, Шейн устроил художественный беспредел и попал под отстранение. А вы двоёшка прогуляли школу, чтобы заняться этим у меня в гостевом. У меня всё под контролем.
Quinn Но ты не понимаешь, фактически мы не под твоей крышей.
Tennis Pro Извини.
Celia Hodes Ты большая шл#ха.
Nancy Botwin Очевидно, менопауза повлияла на твоё обоняние.
Lupita Я не парю своим пи...кой.
Doug Wilson Как спросить у женщины, которая делает обеды твоим детям, чтобы она отсосала тебе и раздвинула свою задницу, как циркуль? Как, Энди?
Quinn Можем заняться сексом у тебя дома?
Celia Hodes Я проследила за Дином сюда, ты его видела?
Nancy Botwin Да, видела, они играли в покер
Celia Hodes О, классно, теперь он вернется домой без денег, вонючий от марихуаны. Наверное, это лучше, чем восточная п****а.
Нэнси Ботвин Не могу поверить, что доверяю тебе свои деньги на наркотики. Ты идиот.
Даг Уилсон Я идиот *саван*,
Celia Hodes Дело вот в чем, я на самом деле хочу переспать с Дином, но мысль о том, чтобы засунуть еще один член в рот, просто слишком угнетающая.
Nancy Botwin Не уверен, что вагина будет для тебя существенным улучшением.
Celia Hodes Пусть твой флаг безумия развивается.
Shane Botwin Думаю, розовый тебе очень идет, ты тупица!
Nancy Botwin Я пригородная баронесса травки, Нэнси.
Quinn Ладно, мы расстаемся.
Silas Botwin Да брось, подумай, сколько времени мы сэкономим на прелюдии, просто прошепчи: "Пристрели меня в лучшую точку", я буду в деле.
Quinn Я могла бы прошептать: "Линолеум", и ты будешь в деле.
Celia Hodes Когда ты перестаёшь быть милой и забавной, и чисто выглядеть дома, и начинаешь проводить свои дни с головой, зарытой в письку теннисного тренера, да, ты — кусок дерьма.
Tennis Pro Вот почему я никогда не выйду замуж.
Celia Hodes Нет, ты просто е*ешь женатых, а я потом вынуждена это смотреть на видео.
Heylia James Серьёзные дела требуют серьёзных денег, а у твоих денег, похоже, юмор в кармане.
Doug Wilson Ты пробовал Саг Алу? Это нечто, за что стоит умереть, а потом reincarnироваться и снова умереть.
Шейн Ботвин Ты не можешь пропустить медведя.
Кандидман Хейлия — ленивая жирдяйка, и я надеюсь вогнать её в диабетическую кому, так что у меня нет проблем с продажей ей.
Nancy Botwin Ты обещала, что не будет детей.
Josh Wilson Да, но они все этого хотят, и начинают плакать, если отказываешь.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Джастин Кирк
Джастин Кирк
Justin Kirk
Кевин Нилон
Kevin Nealon
Романи Малко
Романи Малко
Romany Malco
Мэри-Луиза Паркер
Мэри-Луиза Паркер
Mary-Louise Parker
Тони Патано
Тони Патано
Tonye Patano
Элизабет Перкинс
Элизабет Перкинс
Elizabeth Perkins
Эллисон Дженни
Эллисон Дженни
Allison Janney
Джастин Чатвин
Джастин Чатвин
Justin Chatwin
Хэйли Хадсон
Мишель Крузик
Мишель Крузик
Michelle Krusiec
Александер Гулд
Alexander Gould
Хантер Пэрриш
Хантер Пэрриш
Hunter Parrish
Джейн Линч
Джейн Линч
Jane Lynch
