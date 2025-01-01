Энди БотвинЭй, Лупита, разреши нам один спор: как назвать то, что между писькой и жопой?
ЛупитаКофейный столик.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Andy Botwin[к Шейну о мастурбации] Ладно, слушай внимательно. Я не собираюсь подтасовывать факты. Ха-ха-ха. Твое маленькое тело меняется - это нормально, поверь мне. Проблема в том, что... всякий раз, когда мы теребим, у нас появляется много ненужной липкой белой фигни, верно? Верно. Итак... Первое дело - больше никаких носков. Они дорогие и мешают процессу. Теперь ты, возможно, думаешь: "Но, дядя Энди, что мне делать со всем этим жемчужным вареньем, если я не могу вылить его в мистера Носка?" Рад, что спросил... Ты можешь прекрасно провести время, теребя себя в душе каждое утро - это избавит от необходимости в липком перчатке. Но день длинный, мастурбация - это весело, так что, если мы не хотим принимать 4 или 5 душей каждый день, нам понадобятся другие варианты. Начнем с основ. Ткани. Совершенно приемлемая замена для всего этого Кремового Итальянца. Они могут быть грубыми и сухими для такой мягкой, чувствительной кожи, и могут прилипать к твоей... головке, как чёртов пластырь - ау. Затем мы переходим к более смазанным средствам - в частности, бананам. Первый шаг: очисти банан. Второй шаг: надень кожуру на свой Рэнди Джонсон и начинай бросать. Теперь для дополнительного бонуса, разогрей кожуру в микроволновке. Не слишком горячо! Серьезно, жжёт. Также, оливковое масло, крем для лица, мёд, слюна, масло, кондиционер для волос и вазелин могут быть использованы для смазки. На мой взгляд, лучшая смазка... это смазка. Так что откладывай карманные деньги и инвестируй в нее как можно скорее. Ладно, продолжаем - когда ты теребишь себя на унитазе - пфффт - стреляй прямо в унитаз. В постели - мягкая футболка, возможно, нежное полотенце, которое не жалко выбросить после использования. Нет ничего плохого в том, чтобы слишком долго полировать свою палочку любви. Это снижает стресс, улучшает иммунную функцию. Также, тренировка - это ключ. Так что работай над контролем сейчас, пока ты солист - в будущем тебе предстоят длинные, счастливые дуеты. Ок - занятие окончено.
Даг УилсонНэнс, поверь мне, управлять пекарней практически невозможно без drug money.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Andy BotwinЧувак, как ты стал таким умным в шестнадцать лет? Мне потребовались годы, чтобы понять, что слегка дефектные цыпочки — это лучший выбор. Я когда-то встречался с девушкой, у которой была рука как у младенца, в постели она была с ума сойти, а когда она брала меня за член своей маленькой ручкой, это выглядело гигантски.
Миссис Гринштейн - АдвокатТем не менее, это очень нечестно. Раньше между наркоторговцем и покупателем существовала неразрывная духовная связь. Я чувствую твою боль, Эндрю, и возвращаю её с renewed sense of outrage.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nancy BotwinЭнди, сегодня мне сообщили, что минус этой работы — смерть, так что сейчас я не думаю о "пекарне", я думаю об учебе на стоматолога, чтобы мои дети не стали сиротами.
Andy BotwinЕсли с тобой что-то случится, я воспитаю Силаса и Шейна как своих собственных.
Celia HodesНу, по сути, Нэнси, судья не может свистнуть фол. Шейна ударили его же товарищи по команде.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nancy BotwinЭнди, это мой бизнес, это не имеет к тебе отношения. Спустись вниз и делай то, что у тебя лучше всего получается — патрулируй диван в своих трусах.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Andy BotwinКак ты можешь быть таким слепым сторонником Буша?
Doug WilsonМне нравится его жена Лора... Я раньше покупал у неё травку в SMU.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Celia Hodes[держит листовку] Вот. Я развешиваю это по району. Скажу вам, у меня есть хорошее желание остановиться в отеле, пока не поймают эту пууму. Хотя часть меня надеется, что она порвёт Дина, и я бы не хотел это пропустить.
Nancy Botwin"Что делать, если встретите горного льва. Убедитесь, что у горного льва достаточно места. Не судите с ним взглядом. Говорите с львом мягко." Вы уверены, что это не о том, что делать, если вы *встречаетесь* с горным львом?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Andy BotwinЭй, что ты думаешь, что лучше — "Иисус говорит, расслабься" или "Я слишком сексуален для своего Господа?"
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nancy BotwinЛюди курили травку на Страсти Христовы? Это тревожно.
Josh WilsonЭто не так тревожно, как видеть, что нет. Религия, черт побери, это настоящий фильм-убийство.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nancy BotwinОтлично, Шейн устроил художественный беспредел и попал под отстранение. А вы двоёшка прогуляли школу, чтобы заняться этим у меня в гостевом. У меня всё под контролем.
QuinnНо ты не понимаешь, фактически мы не под твоей крышей.