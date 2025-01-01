Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Киноафиша
Сериалы
Дурман
Сезоны
Дурман, список сезонов
Weeds
18+
Год выпуска
2005
Страна
США
Эпизод длится
28 минут
Телеканал
Showtime
Рейтинг сериала
8.6
Оцените
10
голосов
7.9
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Дурман»
Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов
7 августа 2005 - 10 октября 2005
Сезон 2 / Season 2
12 эпизодов
14 августа 2006 - 30 октября 2006
Сезон 3 / Season 3
15 эпизодов
13 августа 2007 - 19 ноября 2007
Сезон 4 / Season 4
13 эпизодов
16 июня 2008 - 15 сентября 2008
Сезон 5 / Season 5
13 эпизодов
8 июня 2009 - 31 августа 2009
Сезон 6 / Season 6
13 эпизодов
16 августа 2010 - 15 ноября 2010
Сезон 7 / Season 7
13 эпизодов
27 июня 2011 - 26 сентября 2011
Сезон 8 / Season 8
13 эпизодов
1 июля 2012 - 16 сентября 2012
Этот сериал НТВ триумфально статанул, а закончился разочарованием — почему фанаты называют его финал предательством?
735 тысяч упоминаний в Сети: эта цитата из советского хита стала любимым мемом молодежи
Настолько хорош, что люди расстраиваются, когда досматривают: этот сериал Netflix жестче, чем «Черное зеркало», и красивее многих блокбастеров
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Звезда «Игры престолов» сыграет главную роль в будущей приключенческой драме — она основана на всем известной легенде
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
«Горбатая лошадь» или «Необычный вор»: сможете угадать 5 фильмов СССР по иностранным переводам названий? (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667