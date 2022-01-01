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Телеканал Paramount Network

О телеканале

Paramount Network — американский кабельный телеканал, принадлежащий ViacomCBS. Был основан в 1983 году и ориентировался на представителей культуры южных штатов: транслировали исполнителей кантри, развлекательные шоу, автомобильные гонки. Такая аудитория считалась очень узкой, поэтому постепенно канал начал расширять круг передач: появились реалити-шоу и боевики, трансляции боев. Поменялось и название канала: новое он получил после ребрендинга в 2018 году. В эфир запустили оригинальные сериалы «Американская женщина» и «Йеллоустоун».

Сериалы
Бриолин: взлет Розовых леди
Бриолин: взлет Розовых леди
музыка, мелодрама 2022, США
0.0
Йеллоустоун
Йеллоустоун
драма, семейный, вестерн 2018, США
7.0
Трагедия в Уэйко
Трагедия в Уэйко
драма, боевик, криминал 2018, США
7.0
Хроники Шаннары
Хроники Шаннары
драма, приключения, фэнтези 2016, США
8.0
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Реальные пацаны
Реальные пацаны
комедия, спорт 2010, США
8.0
Все сериалы
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