Телеканал Paramount Network

Paramount Network — американский кабельный телеканал, принадлежащий ViacomCBS. Был основан в 1983 году и ориентировался на представителей культуры южных штатов: транслировали исполнителей кантри, развлекательные шоу, автомобильные гонки. Такая аудитория считалась очень узкой, поэтому постепенно канал начал расширять круг передач: появились реалити-шоу и боевики, трансляции боев. Поменялось и название канала: новое он получил после ребрендинга в 2018 году. В эфир запустили оригинальные сериалы «Американская женщина» и «Йеллоустоун».