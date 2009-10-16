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Дурнушка Бетти 2006 - 2010 14 серия 4 сезон

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Все серии 4 сезона «Дурнушка Бетти»
Эффект бабочки: Часть 1
Сезон 4 / Серия 1 16 октября 2009
Эффект бабочки: Часть 2
Сезон 4 / Серия 2 16 октября 2009
Синий на синий
Сезон 4 / Серия 3 23 октября 2009
Хот-дог, булочка и сиськи
Сезон 4 / Серия 4 30 октября 2009
Без кавалера
Сезон 4 / Серия 5 6 ноября 2009
Бетти на заднем сидении
Сезон 4 / Серия 6 13 ноября 2009
Поднимись со мной на уровень 7
Сезон 4 / Серия 7 27 ноября 2009
Багамский треугольник
Сезон 4 / Серия 8 4 декабря 2009
Убедись
Сезон 4 / Серия 9 11 декабря 2009
Страсть Бетти
Сезон 4 / Серия 10 6 января 2010
Обратно на свое место
Сезон 4 / Серия 11 13 января 2010
Когда вырубается свет
Сезон 4 / Серия 12 20 января 2010
Девушка и мужчина
Сезон 4 / Серия 13 3 февраля 2010
Дым и мода
Сезон 4 / Серия 14 10 февраля 2010
Огонь и доброта
Сезон 4 / Серия 15 10 марта 2010
Весь мир на сцене
Сезон 4 / Серия 16 17 марта 2010
Улыбка за миллион долларов
Сезон 4 / Серия 17 24 марта 2010
Лондон зовет
Сезон 4 / Серия 18 31 марта 2010
Прошлое и будущее
Сезон 4 / Серия 19 7 апреля 2010
Привет-прощай
Сезон 4 / Серия 20 14 апреля 2010
О чем серия

В 4 сезоне 14 серии сериала «Дурнушка Бетти» Вильгельмина хитростью заставляет Дэниела стать моделью на Неделе моды, а компанию ему случайно составляет Тайлер. Бетти находит нового талантливого дизайнера, а Аманда решает, что может быть стилистом.

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