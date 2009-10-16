В 4 сезоне 8 серии сериала «Дурнушка Бетти» редакция «Мод» летит на Багамы, чтобы сделать фотосессию для статьи о купальниках. Пока Бетти пытается отвоевать Мэтта у Аманды, Вильгельмина встречает Конора, которого все считают погибшим.
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