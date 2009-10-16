В 4 сезоне 17 серии сериала «Дурнушка Бетти» Бетти сильно ударяется головой и попадает в фантазию о жизни, в которой у нее никогда не было брекетов. Там она работает на Вильгельмину, Дэниел ее ненавидит, а ее семья очень богата и несчастна.
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