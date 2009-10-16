В 4 сезоне 15 серии сериала «Дурнушка Бетти» Бобби знакомит Хильду со своей семьей, чтобы доказать что он не из мафии. А Бетти идет на свидание с неприятным пожарником, чтобы ее семья побыстрее получила страховую выплату и вернулась в сгоревший дом.
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