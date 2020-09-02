В 1 сезоне 6 серии сериала «Успеть за две недели» компания пытается найти укрытие в заброшенной хижине, которая кажется им безопасной. Ким необходимо справиться с жестоким предательством, защитить друзей от бандитов и остаться в живых.
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