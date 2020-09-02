В 1 сезоне 1 серии сериала «Успеть за две недели» Ким Ноукс впервые отправляется в город для выполнения важной миссии по поручению матери. Она заходит в один из пабов, где знакомится с застенчивым и неуверенным в себе Ники и его старшим братом.