В 1 сезоне 1 серии сериала «Успеть за две недели» Ким Ноукс впервые отправляется в город для выполнения важной миссии по поручению матери. Она заходит в один из пабов, где знакомится с застенчивым и неуверенным в себе Ники и его старшим братом.
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