В 1 сезоне 5 серии сериала «Успеть за две недели» Ким не может оправиться от лжи матери, девушка вне себя от ярости. Тина решает заключить сделку, чтобы сохранить себе жизнь, а преступная группировка Джимми продолжает преследовать компанию.