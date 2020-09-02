В 1 сезоне 3 серии сериала «Успеть за две недели» Ким и Тине получается уйти от смертельной опасности. Матери и дочери необходимо уехать как можно дальше, но они решают вернуться в поместье бандитов, чтобы предотвратить гибель Ники и Джея.