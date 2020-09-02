В 1 сезоне 2 серии сериала «Успеть за две недели» Ноукс сталкивается с убийцей отца и пытается отомстить за родителей. Джей рассказывает Ники о своих планах сделать предложение Бет, несмотря на неодобрение брата.
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