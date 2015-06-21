Во 2 сезоне 8 серии сериала «Настоящий детектив» Велкоро и Беззеридес узнают, кто в действительности ответственен за убийство Каспера. Фрэнку угрожают члены картеля, вложившиеся в уничтоженный им клуб. Велкоро вынужден защищаться от полиции Винчи.
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