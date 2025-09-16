Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Настоящий детектив Новости

Новости о сериале «Настоящий детектив»

Новости о сериале «Настоящий детектив» Вся информация о сериале
Босс HBO рассказал, когда ждать третьи сезоны «Дома Дракона» и «Эйфории»
Босс HBO рассказал, когда ждать третьи сезоны «Дома Дракона» и «Эйфории» Также поступили новости о многих других пребывающих в разработке проектах канала.
Написать
16 сентября 2025 15:20
HBO готовит новый спин-офф «Игры престолов», завершает «Эйфорию» и снимает пятого «Настоящего детектива»
HBO готовит новый спин-офф «Игры престолов», завершает «Эйфорию» и снимает пятого «Настоящего детектива» Об этом поведала топ-менеджер Франческа Орси.
Написать
13 февраля 2025 14:59
Объявлены лауреаты «Золотого глобуса» 2025
Объявлены лауреаты «Золотого глобуса» 2025 Персональные награды получили Деми Мур, Эдриан Броуди, Джоди Фостер, Колин Фаррелл и другие артисты.
Написать
6 января 2025 18:22
«Сегун» и «Медведь» стали лидерами по количеству побед на «Эмми» 2024
«Сегун» и «Медведь» стали лидерами по количеству побед на «Эмми» 2024 Также награды получили «Хитрости» и «Олененок».
Написать
17 сентября 2024 10:03
«Сегун», «Медведь», Fallout: объявлены номинанты на «Эмми» 2024
«Сегун», «Медведь», Fallout: объявлены номинанты на «Эмми» 2024 В числе фаворитов также «Убийства в одном здании», «Настоящий детектив» и «Корона».
Написать
18 июля 2024 16:13
Сериал «Настоящий детектив» продлен на пятый сезон
Сериал «Настоящий детектив» продлен на пятый сезон Над ним будет работать Исса Лопес.
Написать
23 февраля 2024 12:14
Лучший сезон со времен первого: появились отзывы о четвертой части «Настоящего детектива»
Лучший сезон со времен первого: появились отзывы о четвертой части «Настоящего детектива» Ник Пиццолатто покинул проект, уступив место шоураннера Иссе Лопес.
Написать
4 января 2024 16:51
Джоди Фостер расследует дело о пропавших ученых в трейлере четвертого сезона «Настоящего детектива»
Джоди Фостер расследует дело о пропавших ученых в трейлере четвертого сезона «Настоящего детектива» Премьера состоится в январе.
Написать
5 декабря 2023 10:28
Четвертый сезон «Настоящего детектива» получил новый трейлер и дату премьеры
Четвертый сезон «Настоящего детектива» получил новый трейлер и дату премьеры Действие очередной главы антологии развернется на Аляске.
Написать
28 сентября 2023 13:11
Выход четвертого сезона «Настоящего детектива» отложен на 2024 год
Выход четвертого сезона «Настоящего детектива» отложен на 2024 год Сериал вернется зимой.
Написать
1 сентября 2023 15:22
«Настоящий детектив», «Пинвгин» и другое: HBO выпустил первые трейлеры ряда крупных сериалов
«Настоящий детектив», «Пинвгин» и другое: HBO выпустил первые трейлеры ряда крупных сериалов Проморолики также получили политический триллер с Кейт Уинслет и шпионская драма с Робертом Дауни — младшим.
Написать
13 апреля 2023 12:01
10 причин посмотреть сериал «Фишер»: пугающий триллер о реальном маньяке
10 причин посмотреть сериал «Фишер»: пугающий триллер о реальном маньяке Чем смог удивить главный хит российских цифровых платформ начала года.
Написать
2 марта 2023 10:59
Что посмотреть помимо «Мэйфейрских ведьм»: главные проекты с Александрой Даддарио
Что посмотреть помимо «Мэйфейрских ведьм»: главные проекты с Александрой Даддарио От триллеров про маньяков до сатирических сериалов.
Написать
9 января 2023 14:00
От «Одних из нас» до второго сезона «Шершней»: 23 самых ожидаемых сериала 2023 года
От «Одних из нас» до второго сезона «Шершней»: 23 самых ожидаемых сериала 2023 года Шоу по игре The Last of Us, опасные психопаты и продолжение мистического триллера про подростков, заставлявших в лесах Онтарио, – 2023-й сериальный год выглядит как минимум многообещающе.
Написать
2 января 2023 12:00
Новый «Настоящий детектив» и другое: HBO Max выпустил трейлер своих новинок 2023 года
Новый «Настоящий детектив» и другое: HBO Max выпустил трейлер своих новинок 2023 года В новом сезоне культового детективного сериала действие перенесется на Аляску.
Написать
22 декабря 2022 10:27
Присмотрись к соседу: подборка сериалов про маньяков
Присмотрись к соседу: подборка сериалов про маньяков К самому началу зимы российские шоураннеры подготовили леденящую историю про самого необычного серийного убийцу, аналогов которого еще не было как в реальном, так и в художественном мире — 1 декабря состоится премьера сериала «Замерзшие».    Произведения про маньяков — и книжные, и экранные — притягивают по многим причинам, но история «Замерзших» будоражит еще и тем, что сеттингом для убийств стал город с населением чуть больше 30 тысяч человек. Осознание того, что убийца где-то максимально близко к обычным людям, повышает уровень волнения. Предлагаем вместе с «Замершими» посмотреть еще ряд сериалов, после которых вы будете сомневаться в каждом своем знакомом.
Написать
30 ноября 2022 15:56
В Исландии начались съемки четвертого сезона «Настоящего детектива»
В Исландии начались съемки четвертого сезона «Настоящего детектива» Появилось первое фото с площадки.
Написать
9 ноября 2022 12:03
Фиона Шоу и другие артисты получили роли в четвертом сезоне «Настоящего детектива»
Фиона Шоу и другие артисты получили роли в четвертом сезоне «Настоящего детектива» Действие развернется на Аляске, а главными героинями будут женщины-сыщики.
Написать
26 сентября 2022 12:58
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Простая черно-белая эмблема HBO стала знаком качества в мире сериалов. Это отделение медийного гиганта Warner Media оказалось в тренде, когда зритель полюбил сериалы. Заполучая права на самые захватывающие и нетривиальные сюжеты и привлекая истинных профессионалов, компании удалось завоевать известность во всем мире и получить колоссальные кассовые выручки. Успешных проектов к 2022 году накопилось столько, что на их просмотры уйдут годы, а потому предлагаем «выжимку» из 10 самых лучших сериалов HBO.
Написать
20 июля 2022 12:46
Боксерша Кали Рейс сыграет напарницу Джоди Фостер в четвертом сезоне «Настоящего детектива»
Боксерша Кали Рейс сыграет напарницу Джоди Фостер в четвертом сезоне «Настоящего детектива» Съемки пройдут в Исландии.
Написать
29 июня 2022 12:26
Официально: Джоди Фостер утверждена на ведущую роль в четвертом сезоне «Настоящего детектива»
Официально: Джоди Фостер утверждена на ведущую роль в четвертом сезоне «Настоящего детектива» На этот раз действие развернется на Аляске.
Написать
27 мая 2022 11:36
В разработку запущен четвертый сезон «Настоящего детектива»
В разработку запущен четвертый сезон «Настоящего детектива» По данным СМИ, местом действия станет Арктика.
Написать
21 марта 2022 09:43
Слух: Джоди Фостер может сыграть главную роль в четвертом сезоне «Настоящего детектива»
Слух: Джоди Фостер может сыграть главную роль в четвертом сезоне «Настоящего детектива» Действие новой истории развернется в Арктике.
Написать
22 февраля 2022 10:36
HBO открыт к новым сезонам «Настоящего детектива» и «Мейр из Исттауна»
HBO открыт к новым сезонам «Настоящего детектива» и «Мейр из Исттауна» Но не все зависит от телесети. 
Написать
17 февраля 2022 15:09
Во время съемок «Настоящего детектива» Вуди Харрельсону порой хотелось ударить Мэттью МакКонахи
Во время съемок «Настоящего детектива» Вуди Харрельсону порой хотелось ударить Мэттью МакКонахи Его по-настоящему раздражал характер Раста Коула, в образ которого вживался МакКонахи.
Написать
17 января 2022 14:36
Режиссер Кэри Фукунага раскрыл подробности своего ухода из сериала «Настоящий детектив»
Режиссер Кэри Фукунага раскрыл подробности своего ухода из сериала «Настоящий детектив» Также он рассказал о прекращении работы над «Оно».
Написать
23 сентября 2021 11:12
Эксклюзивно для Киноафиши: Аристарх Венес эмоционально рассказывает о любимых фильмах, режиссере и сериале
Эксклюзивно для Киноафиши: Аристарх Венес эмоционально рассказывает о любимых фильмах, режиссере и сериале 16 августа на телеканале ТВ-3 стартует сверхъестественный сериал «Охотники за призраками». Аристарх Венес исполнил в нем главную роль и призывает всех следить за захватывающими событиями, паранормальщина которых выходит за все рамки. А чтобы скрасить ожидание, Аристарх делится с читателями Киноафиши своим списком must-see.
Написать
13 августа 2021 19:00
«Уровень седьмого класса средней школы»: Отар Кушанашвили разнес в пух и прах Козловского в сериале «Бар "Один звонок"»
Подросток, которому звонят с того света: сколько лет Гвен в «Черном телефоне 2» - и почему это важно для сюжета хоррора от сына Стивена Кинга
Два удара ножом в живот — и хоть бы хны: позорный киноляп с Арьей Старк, который разрушил реализм «Игры престолов»
Коза в шоке, Панда в гневе: 88 серия «Маши и Медведя» - сплошная вечеринка, в которой нет места Маше
Без «Ментовских войн», но с вампирами, колдунами и певцами: топ-3 проекта с участием Устюгова по мнению россиян
$200 млн спустили в трубу: Disney заставили снять позорный блокбастер - похоронили франшизу, зато актер разбогател
«Танцуют все!»: тест для тех, кто уверен, что знает все лица кино СССР — вспомните 5 лент по кадрам с актрисами-балеринами
Тест для фанатов советской фантастики: вспомните 5/5 фильмов по кадрам с космическим кораблем
Россияне назвали 10 самых «мужских» фильмов СССР: №1 стала мелодрама с оценкой 8.6 – утерла нос боевику, собравшему 87.6 млн зрителей
Рекордные $340 миллионов спустили на «Форсаж 10» — и франшиза заглохла: финальная часть выйдет только при одном условии
Камчатка — фейк: «Очень странные дела» снимали далеко от России, но «советская» тюрьма оказалась настоящей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше