Во 2 сезоне 7 серии сериала «Настоящий детектив» опергруппа готова представить доказательства своей версии убийства Каспера. Фрэнк вынужден противостоять бывшему партнеру. Вудро шантажируют интимными фотографиями и подозревают в убийстве прокурора.
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