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Киноафиша Сериалы Настоящий детектив Сезоны Сезон 2 Серия 7

Настоящий детектив 2014 - 2019 7 серия 2 сезон

8.8 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Настоящий детектив»
Западная Книга Мертвых
Сезон 2 / Серия 1 21 июня 2015
Ночь находит тебя
Сезон 2 / Серия 2 28 июня 2015
Может быть, завтра
Сезон 2 / Серия 3 5 июля 2015
Падение
Сезон 2 / Серия 4 12 июля 2015
Другие жизни
Сезон 2 / Серия 5 19 июля 2015
Церковь в руинах
Сезон 2 / Серия 6 26 июля 2015
Чёрные карты и номера мотеля
Сезон 2 / Серия 7 2 августа 2015
Конечная станция
Сезон 2 / Серия 8 9 августа 2015
О чем cерия

Во 2 сезоне 7 серии сериала «Настоящий детектив» опергруппа готова представить доказательства своей версии убийства Каспера. Фрэнк вынужден противостоять бывшему партнеру. Вудро шантажируют интимными фотографиями и подозревают в убийстве прокурора.

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