В 1 сезоне 6 серии сериала «Тресе: Защитница города», когда и человечество, и весь сверхъестественный мир оказываются под угрозой, Тресе пытается сопротивляться собственной судьбе, а позже узнает всю правду о случившемся с ее отцом.
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