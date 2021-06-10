В 1 сезоне 5 серии сериала «Тресе: Защитница города» серия взрывов вынуждает Совет принять нестандартное решение. Тем временем Тресе удается выяснить, кто был ответственен за все случившееся с самого начала.
Related video
Помолодела лет на 20: засветившуюся на публике Гузееву едва узнали
«Взялся за ум»: вот куда пропал Лепс после провала в столице
Оправдаться не успела: Шаляпин вывел оскандалившуюся Штурм на чистую воду
Первые комментарии Карпович о свадьбе Прилучного: хватило нескольких слов
«Всегда мало»: вот почему сын Яковлевой пустился во все тяжкие
Юбилея не будет: Эдиту Пьеху накануне 85-летия настиг новый удар
«С Киркоровым одно лицо!»: засветившийся на публике сын Стоцкой ошеломил россиян
«Сильно похудел и осунулся»: состояние оставшегося в одиночестве Серова ужаснуло россиян
Двух слов достаточно: Загитова оправдалась за провал на «Ледниковом периоде»
«Еле ноги передвигает»: состояние перенесшего инсульт Диброва вызвало оторопь
«Никуда не денется»: правда о браке Королевой и Тарзана вышла наружу
«На сколько меня хватит?»: покинувшая страну Кудрявцева не стала молчать
Авторизация по e-mail