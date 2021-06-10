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Постер к сериалу Тресе: защитница города
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7
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Киноафиша Сериалы Тресе: защитница города
Тресе: защитница города (2021 - …) Trese 18+
Год выпуска 2021
Страна Филиппины/Сингапур
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 3 часа 0 минут
О чем сериал

«Тресе: Защитница города» — новый анимационный сериал, снятый в жанре фэнтезийного хоррора. В основу сюжета легла одноименная линия графических романов, написанных филиппинскими авторами Буджеттом Таном и Каджо Балдиссимо. Действие «Тресе: Защитница города» разворачивается в параллельной вселенной, где Манила оказывается под властью неких злых сверхъестественных чар. Главная героиня — девушка по имени Александра Тресе. Только она может освободить свой город, да и весь мир от этих темных существ. Но для выполнения миссии потребуются определенные силы...

Тресе: защитница города - трейлер
Тресе: защитница города
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Данте Баско
Данте Баско
Даррен Крисс
Даррен Крисс
Шэй Митчелл
Шэй Митчелл
Стивен Блум
Стивен Блум
Джон Джон Брионес
Джон Джон Брионес
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Тресе: защитница города - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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