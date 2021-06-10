«Тресе: Защитница города» — новый анимационный сериал, снятый в жанре фэнтезийного хоррора. В основу сюжета легла одноименная линия графических романов, написанных филиппинскими авторами Буджеттом Таном и Каджо Балдиссимо. Действие «Тресе: Защитница города» разворачивается в параллельной вселенной, где Манила оказывается под властью неких злых сверхъестественных чар. Главная героиня — девушка по имени Александра Тресе. Только она может освободить свой город, да и весь мир от этих темных существ. Но для выполнения миссии потребуются определенные силы...