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Киноафиша Сериалы Тресе: защитница города Сезоны Сезон 1 Серия 4

Тресе: защитница города 2021 4 серия 1 сезон

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Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 10 июня 2021
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 10 июня 2021
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 10 июня 2021
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 10 июня 2021
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 10 июня 2021
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 10 июня 2021
О чем cерия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Тресе: Защитница города» Тресе пытается обернуть вспять заклинание, под воздействием которого зомби напали на полицейский участок. Тем временем Хэнк старается разузнать подробности предстоящих беспорядков.

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