В 1 сезоне сериала «Все будет прекрасно» сюжет фокусируется на двух супругах, которые давно разлюбили друг друга. Однако они вынуждены сохранять видимость счастливого брака ради общего ребенка — малыш даже не подозревает о том, что творится в отношениях его папы и мамы. По ходу развития событий главные герои понимают, что находиться в близости друг с другом не так просто, если вы фактически расстались. И все же они делают все возможное, чтобы быть идеальными родителями, ведь только от них зависит будущее ребенка.