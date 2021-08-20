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Все будет прекрасно 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Все будет прекрасно
Киноафиша Сериалы Все будет прекрасно Сезоны Сезон 1

Todo va a estar bien 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 августа 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 44 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Все будет прекрасно»

В 1 сезоне сериала «Все будет прекрасно» сюжет фокусируется на двух супругах, которые давно разлюбили друг друга. Однако они вынуждены сохранять видимость счастливого брака ради общего ребенка — малыш даже не подозревает о том, что творится в отношениях его папы и мамы. По ходу развития событий главные герои понимают, что находиться в близости друг с другом не так просто, если вы фактически расстались. И все же они делают все возможное, чтобы быть идеальными родителями, ведь только от них зависит будущее ребенка.

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Список серий сериала Все будет прекрасно График выхода всех сериалов
Сезон 1
Ортибурсио Ortiburcio
Сезон 1 Серия 1
20 августа 2021
Богиня Ненависти La odio
Сезон 1 Серия 2
20 августа 2021
Черный петух Gallo negro
Сезон 1 Серия 3
20 августа 2021
Притеснения Yo también
Сезон 1 Серия 4
20 августа 2021
Саласар Salazar
Сезон 1 Серия 5
20 августа 2021
О женском и мужском Femenine/ Masculine
Сезон 1 Серия 6
20 августа 2021
Ночь La noche
Сезон 1 Серия 7
20 августа 2021
Все будет прекрасно Todo va a estar bien
Сезон 1 Серия 8
20 августа 2021
График выхода всех сериалов
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