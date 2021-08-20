В 1 сезоне 7 серии сериала «Все будет прекрасно» расстроенная из-за расставания родителей малышка убегает из дома. Главные герои объединяются ради поисков и ужасно винят самих себя. По ходу дела Фаусто присоединяется к поискам пропавшей Андреа.
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