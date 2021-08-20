В 1 сезоне 6 серии сериала «Все будет прекрасно» главная героиня заключает сделку с известным бизнесменом, что в итоге не лучшим образом сказывается на ее репутации независимого художника. Тем временем Руи отправляется на специальный тренинг.
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