В 4 сезоне 9 серии сериала «Это мы» Рэндалл продолжает замечать странности в поведении Ребекки и пытается обсудить с ней ее здоровье. Вся семья и мама Дежи собираются на ужин в честь Дня благодарения. Кейт рассказывает Бет о проблемах с Тоби.