В 4 сезоне 4 серии сериала «Это мы» Бет готовится к открытию своей танцевальной студии, а Дежа знакомит Рэндалла со своим парнем Маликом. Кевин продолжает присматривать за Ником и проводить все больше времени с Кэссиди.
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