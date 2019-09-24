В 4 сезоне 4 серии сериала «Это мы» Бет готовится к открытию своей танцевальной студии, а Дежа знакомит Рэндалла со своим парнем Маликом. Кевин продолжает присматривать за Ником и проводить все больше времени с Кэссиди.