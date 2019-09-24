В 4 сезоне 16 серии сериала «Это мы» Рэндалл хочет отправить Ребекку на исследования в Сент-Луис, но Кевин, Кейт и сама Ребекка против, несмотря на шанс улучшить состояние здоровья. В прошлом мы видим, как семейство Пирсонов гуляет по Нью-Йорку.
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