В 4 сезоне 16 серии сериала «Это мы» Рэндалл хочет отправить Ребекку на исследования в Сент-Луис, но Кевин, Кейт и сама Ребекка против, несмотря на шанс улучшить состояние здоровья. В прошлом мы видим, как семейство Пирсонов гуляет по Нью-Йорку.