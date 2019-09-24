В 4 сезоне 1 серии сериала «Это мы» Ребекка знакомит Джека со своими родителями, которые явно считают его неровней своей дочери. В далеком будущем их внук Джек строит свою семью и собирает огромную аудиторию на своих концертах.
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