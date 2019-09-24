В 4 сезоне 18 серии сериала «Это мы» вся семья собирается вместе на день рождения Кевина, Рэндалла и Кейт. Ребекке предстоит признаться, что она согласилась поехать на исследования, а Мэдисон пытается рассказать Кевину о том, что беременна от него.