В 1 сезоне 1 серии сериала «Белый лотос» на курорт прибывает новая волна гостей. Менеджер «Белого лотоса» Армонд пытается вразумить Шейна и его легкомысленную новую жену Рэйчел, а хозяйка спа-салона Белинда приводит в чувства скорбящую Таню.
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