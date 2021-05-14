В 1 сезоне сериала «Подземная железная дорога» события разворачиваются перед началом гражданской войны в Соединенных Штатах. Главная героиня — темнокожая девушка по имени Кора — совершает побег с хлопковой плантации в надежде обрести свободу и независимость в северных штатах. Рабыня решает воспользоваться так называемой Подземной железной дорогой — тайной системой, которая использовалась для организации побегов. По ходу развития событий становится понятно, что эта система полностью соответствует своему названию: путь Коры лежит через подземный туннель, проложенный рельсами...