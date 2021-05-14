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Подземная железная дорога 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Подземная железная дорога
Киноафиша Сериалы Подземная железная дорога Сезоны Сезон 1

The Underground Railroad 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 мая 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 11 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Подземная железная дорога»

В 1 сезоне сериала «Подземная железная дорога» события разворачиваются перед началом гражданской войны в Соединенных Штатах. Главная героиня — темнокожая девушка по имени Кора — совершает побег с хлопковой плантации в надежде обрести свободу и независимость в северных штатах. Рабыня решает воспользоваться так называемой Подземной железной дорогой — тайной системой, которая использовалась для организации побегов. По ходу развития событий становится понятно, что эта система полностью соответствует своему названию: путь Коры лежит через подземный туннель, проложенный рельсами...

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Подземная железная дорога» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Глава первая: Джорджия Chapter 1: Georgia
Сезон 1 Серия 1
14 мая 2021
Глава вторая: Южная Каролина Chapter 2: South Carolina
Сезон 1 Серия 2
14 мая 2021
Глава третья: Северная Каролина Chapter 3: North Carolina
Сезон 1 Серия 3
14 мая 2021
Глава четвертая: Великий Дух Chapter 4: The Great Spirit
Сезон 1 Серия 4
14 мая 2021
Глава пятая: Теннесси — Исход Chapter 5: Tennessee — Exodus
Сезон 1 Серия 5
14 мая 2021
Глава шестая: Теннесси — Притчи Chapter 6: Tennessee — Proverbs
Сезон 1 Серия 6
14 мая 2021
Глава седьмая: Фанни Бриггс Chapter 7: Fanny Briggs
Сезон 1 Серия 7
14 мая 2021
Глава восьмая: Осень в Индиане Chapter 8: Indiana Autumn
Сезон 1 Серия 8
14 мая 2021
Глава девятая: Зима в Индиане Chapter 9: Indiana Winter
Сезон 1 Серия 9
14 мая 2021
Глава десятая: Мейбл Chapter 10: Mabel
Сезон 1 Серия 10
14 мая 2021
График выхода всех сериалов
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