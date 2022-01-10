Меню
Сериалы
Подземная железная дорога
О сериале
Сезоны
Стали известны победители премии «Золотой глобус» 2022
Наибольшее количество наград забрали «Власть пса», «Вестсайдская история» и «Наследники».
Написать
10 января 2022 11:32
«Игра в кальмара» и «Незнакомая дочь» Мэгги Джилленхол претендуют на кинопремию «Готэм»
В этом году актерские категории объединили в одну.
Написать
22 октября 2021 16:22
Магический реализм от режиссёра «Лунного света» в сериале «Подземная железная дорога»
Медитативная жестокость по отношению к чернокожему населению в США до начала Гражданской войны 1861 года.
Написать
17 мая 2021 18:07
