В 1 сезоне 2 серии сериала «Подземная железная дорога» становится понятно, что расовая гармония в городе Гриффине Южной Каролины на самом деле всего лишь уловка, за которой скрывается темная правда. Охотник на беглых рабов начинает поиски Коры.
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