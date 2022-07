1 The Freedom Trail Николас Брителл 2:17

2 Ethel / No Choice Николас Брителл 1:18

3 Come Down Here (feat. David Hughey) Николас Брителл 1:13

4 Louisa Николас Брителл 1:35

5 Petrified Николас Брителл 1:25

6 House of Baal Николас Брителл 3:42

7 Cicada Spirit (Foundation Track) Николас Брителл 2:34

8 It Must Be Searched Николас Брителл 6:10

9 The Great Spirit Николас Брителл 1:35

10 Portrait of Cora Randall (Foundation Track) Николас Брителл 0:40

11 Asgardsreien Николас Брителл 1:32

12 Found Him Николас Брителл 2:17

13 TCA (Early Sketch) Николас Брителл 1:56

14 Searching in B Minor (Foundation Track) Николас Брителл 3:11

15 Exodus Николас Брителл 1:58

16 Lovey Николас Брителл 4:17

17 Somewhere Up There Николас Брителл 1:52

18 I'm Free Николас Брителл 1:45

19 Throw Me Anywhere, Lord (feat. Joe Solomon) [Early Sketch] Николас Брителл 1:23

20 That'a Girl Николас Брителл 2:35

21 Fire for the Kindling Николас Брителл 1:41

22 In Aeternum Николас Брителл 2:07

23 The Gospel of Jasper Николас Брителл 4:38

24 Manifest Николас Брителл 1:57

25 Deliverance Николас Брителл 3:07