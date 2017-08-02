В 1 сезоне 8 серии сериала «Грешница» Эмброуз узнает, что Кора вспомнила еще кое-что. Он пытается найти очевидцев событий той трагической ночи, однако ему этого сделать не удается. В это время близится день вынесения приговора Коре.
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